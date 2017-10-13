HATAY'A DÜŞEN SURİYE UÇAĞININ PİLOTU SERBEST BIRAKILDI!
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan tahliye edildi.
4 Mart'ta Hatay'a düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan için tahliye kararı verildi.
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Suriyeli pilot Sufhan, tutuksuz yargılanacak.
ANTAKYA'YA DÜŞEN UÇAKTAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda yaralı bulunmuştu.
CASUSLUKTAN TUTUKLANMIŞTI
Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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