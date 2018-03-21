Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
Gheorghe Hagi, Sezon Sonunda Sahibi Olduğu Takımdan Ayrılacak
Hatay'a Düşen Füze Esad'ın Çıktı!
E-Devlet'te Yeni Bir Özellik Daha: Tek Tıkla Taşınma Derdine Son!
Sonar Başkanı Gece Yarısı Gözaltına Alındı!
Survivor'da Gerilim Artıyor! Nagihan İle Sahra Birbirine Giriyor
Fransa'yı Sallayan Ümit Milli Takıma Alınmadı, Lucescu'ya Tepki Yağdı
Ali Dürüst'ten G.Saraylıları Heyecanlandıran Başkanlık Sözleri
Survivor'da Bomba İddia: Adem Ve Turabi Yumruk Yumruğa Kavga Etti!
Türkiye'de 327 Şubesi Bulunan Dev Şirket Hisselerini Halka Açıyor
Ünlü Teknik Adamdan Olay İtiraf: Ronaldo Bana Çin Ligini Sordu
Tecrübeli Kaleci Casillas, Birleşik Arap Emirlikleri Yolunda
Darüşşafaka Doğuş'tan Muhteşem Zafer! 23 Sayı Geriden Geldi
İlişkilerin Gergin Olduğu Hollanda'dan Şaşırtan Destek
Ölen Yazarın Evinden 130 Bin Tl Çıktı
Abd İtiraf Etti: Çin Ve Rusya'nın Silahlarına Karşı Savunmamız Yok
Trabzonlu Teyzeden 'nene Hatunlar Ölmez!' Dedirten Afrin Konuşması
Annesini Rehin Alan Zanlı, Polis Ve Yakınlarına Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı
Tsk, Tuzakları Tek Tek İmha Etti! Hainlerin Planları Suya Düştü
Ak Parti'den Erken Seçim Açıklaması! Sözcü Mahir Ünal Tarih Verdi

HATAY'A DÜŞEN FÜZE ESAD'IN ÇIKTI!


Hatay'a düşen füze Esad'ın çıktı!
Tarih : 21 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Hatay'a Düşen Füze Esad'ın Çıktı!(9/10)5

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Hammut Tepe Karakolu yakınına füze düştü, bir asker hafif yaralandı. Yapılan incelemelerde füzenin Esad'a ait rejim güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığının tespit edildi.

ESAD REJİMİNİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDEN ATILDI

Önceki gece 23.30 sıralarında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye bir füze düştü.

Suriye'de Esad rejiminin kontrol ettiği bölgeden atıldığı tespit edilen füzenin düşüşü sırasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

RUS MENŞEİLİ FÜZE SADECE ESAD'TA VAR

Yapılan incelemelerde füzenin Beşar Esad'a ait rejim güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığının tespit edildi. Rejim güçleri bu füzeyi Doğu Guta ve Halep'te yoğun olarak kullandı. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oğuz, Rus menşeili füzenin sadece Rejim güçlerinin envanterinde bulunduğunu söyledi: Rejim kontrolündeki bölgeden atılan Tochka-U (Scarab-B) Taktik Balistik Füze (TBM), azami 120 km. menzil, 26 km. irtifa ve 95 metrelik sapma değerine (CEP) sahip. Füze Suriye'de rejim envanterinde mevcut. Muhtemelen karakol hedeflendi ama füzenin sapma değerinden dolayı isabet edemediği için yakına düştü. (Kaynak: Gazete Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hatay  A  Düşen  Füze  Esad  In  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER