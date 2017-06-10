HATAY MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Örgütün MKÜ öğrenci yapılanmasından sorumlu "üniversite imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 9 ilde 13 şüpheli yakalandı.
Hatay merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) örgütün öğrenci yapılanmasından sorumlu "üniversite imamları"na yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar