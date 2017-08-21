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Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 230 Kiloluk Vatandaş İçin Harekete Geçti

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 230 KİLOLUK VATANDAŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hatay'da maddi imkansızlık nedeniyle tedavi olamayan 230 kilo ağırlığındaki Cuma Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle tedavi edilmek üzere evinden alındı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 230 Kiloluk Vatandaş İçin Harekete Geçti(7/10)3

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşam mücadelesi veren 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

FAKİRLİK NEDENİYLE TEDAVİ OLAMADI

Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi 350. Sokak'ta üvey annesi Meryem Yıldız'la yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Cuma Yıldız, 1990 yılında 70 kilo olarak askere gidip 90 kilo olarak geldiğini daha sonra yıllar içinde kilo aldığını söyledi. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadığını açıklayan Yıldız'ın açıklaması, DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

EVİNE ÖZEL AMBULANS GÖNDERİLDİ

Evine gelen özel ambulans, Cuma Yıldız'ı, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Cuma Yıldız'ı tedavisinin yapılacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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