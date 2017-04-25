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HASTANEYİ VURDULAR! HASTALAR DAHİL ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR


HASTANEYİ VURDULAR! HASTALAR DAHİL ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Tarih : 25 Nisan 2017, 12:21
Puan Ver : Hastaneyi Vurdular! Hastalar Dahil Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var(5/10)5


Reuters haber ajansı Suriye'nin İdlib kentinde bir hastaneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Suriye ya da Rus jetleri tarafından  gerçekleştirildiğini açıkladı.



Hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında hastaların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.



 



kaynak:milliyet








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