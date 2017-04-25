

Reuters haber ajansı Suriye'nin İdlib kentinde bir hastaneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.







İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Suriye ya da Rus jetleri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.







Hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında hastaların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.







kaynak:milliyet