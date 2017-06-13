Bursa'da bacağından tabancayla yaralanan ve iki kişi tarafından otomobille özel bir hastanenin acil servisine getirilen kadın kurtarılamadı. Polis, aşırı kan kaybından hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının öldüğünü öğrenince hastaneden kaçan iki şüpheliyi arıyor



Bursa'da bacağındaki ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirdikleri kadının öldüğünü öğrenince kaçan iki şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.







Alınan bilgiye göre, sağ bacağından tabancayla yaralanan Dilek Bozal (26), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından otomobille merkez Yıldırım ilçesindeki özel bir hastaneye getirildi.







Bozal, hastanenin acil servisinde görevli doktorların müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının öldüğünü öğrenen iki şüpheli ise geldikleri araçla hastaneden kaçtı.







kaynak:milliyet