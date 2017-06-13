Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

hastaneye yaralı getirdikleri kadın ölünce kaçtılar

HASTANEYE YARALI GETİRDİKLERİ KADIN ÖLÜNCE KAÇTILAR

Bursa'da bacağından tabancayla yaralanan ve iki kişi tarafından otomobille özel bir hastanenin acil servisine getirilen kadın kurtarılamadı. Polis, aşırı kan kaybından hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının öldüğünü öğrenince hastaneden kaçan iki şüpheliyi arıyor

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar(8/10)5


Bursa'da bacağındaki ateşli silah yaralanması nedeniyle  hastaneye getirdikleri kadının öldüğünü öğrenince kaçan iki şüphelinin bulunması  için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, sağ bacağından tabancayla yaralanan Dilek Bozal  (26), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından otomobille merkez  Yıldırım ilçesindeki özel bir hastaneye getirildi.



Bozal, hastanenin acil servisinde görevli doktorların müdahalesine  rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının öldüğünü öğrenen  iki şüpheli ise geldikleri araçla hastaneden kaçtı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hastaneye  Yaralı  Getirdikleri  Kadın  Ölünce  Kaçtılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER