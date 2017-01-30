

Şanlıurfa'da 51 yaşındaki Osman Saraçoğlu, yakınını ziyaret ettiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dengesini kaybederek, 1'inci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.







Olay, bu sabah Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede yatan bir yakınını ziyaret eden Osman Saraçoğlu, 1'inci katta dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü. Başını yere çarpan Saraçoğlu, görevlilerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak acil serviste tedaviye alındı. Saraçoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.







Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Saraçoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.







kaynak:habertürk