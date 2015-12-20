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‘hastaneleri patlatın arkalarından vurun'

‘HASTANELERİ PATLATIN ARKALARINDAN VURUN'

Cizre ve Silopi'de temizleme operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri PKK'ya büyük zayiat verdirirken, örgüt yöneticilerinin teröristlere hastaneleri, ambulansları vurma, okulları yakma talimatları yağdırdığı dikkat çekti

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:39
Puan Ver : ‘Hastaneleri Patlatın Arkalarından Vurun'(10/10)8


Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanması YDG-H'nın Güneydoğu'da bazı ilçelerdeki yerleşim birimlerinden temizlenmesine yönelik başlatılan geniş kapsamlı iç güvenlik harekâtının ilk etaptaki ağırlık noktalarını, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde salı gününden bu yana aralıksız düzenlenen operasyonlar oluşturdu.

Operasyonlar nedeniyle kent içinde bulunan teröristlerin panik havası telsiz görüşmelerine de yansıdı. Konuşmalarda lider kadroların teröristlere Hastanelere roketli saldırıda bulunmaları, okulları yakmaları ve kendilerini patlatmaları yönünde verdikleri emirler dikkat çekti.

10 binin üzerinde polis özel harekat, Jandarma özel harekat ve komandolar tarafından salı gününden beri kesintisiz sürdürülen operasyonda, terör örgütüne ağır bir darbe indirildi. Güvenlik birimleri teröristlerin aralarındaki telsiz konuşmalarıyla ilgili yaptıkları değerlendirmede şu tespitte bulundu:

-  Kent içindeki teröristlerde panik havası oluştu.

-  Okul, kültür merkezi, belediye binası ve kamu binalarına saldırı ve buraları havaya uçurma gayreti içine girdiler.



Büyük panik havası oluştu

-  Hastane, sağlık ocağı, eczane ve benzeri sağlık kuruluşlarına saldırarak sivil vatandaşların tepkisini artırmaya, diyaliz maksadıyla tedavi gören hastalara gönderilen ambulanslara ateş açarak engelledikleri, operasyonlara tepki vermeye zorladıkları ve operasyon güçlerinin engellenmesine çalıştıkları ortaya çıktı.

-  Camileri ve minareleri mühimmat deposu, silah mevzii ve gözetleme yeri olarak kullanarak dini değerleri istismar ettiler.

-  Ev, cadde ve sokaklara kurdukları barikat, engel ve el yapımı patlayıcı düzeneklerini güvenlik kuvvetlerine karşı kullanarak operasyon güçlerine zayiat verdirmeye çalıştılar.

Operasyon öncesi güvenlik güçleri tarafından Cizre ve Silopi'de bulunan sağlık ocakları ile hastaneler emniyet altına alındı. PKK'lılar, bu tedbirleri boşa çıkarmak amacıyla Cizre ve Silopi'deki hastane ve sağlık ocaklarına roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Böylece hastanede hizmet kusuru oluşturup bundan devleti sorumlu gösterme gayreti içine girildi.

PKK'nın lider kadrosundan Murat Karayılan'ın, bölgedeki terör unsurlarına genel bir talimat gönderdiği tespit edildi. Karayılan'ın, “Artık anlaşılmıştır ki halk yanımızda yer almıyor, desteği bize değil askere veriyor. Acımayın ve ayrım yapmayın. Evleri, okulları, hastaneleri yerle bir edin. Ambulansları hedef alın vurun” dediği aktarıldı.








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