

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde yerde yatarken bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Osman İlisulu, kaldırıldığı hastanede taşkınlık çıkarıp kaçmaya çalışırken, duvardan düşüp öldü.



Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Servise, merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin kaldırımda yerde yattığı ihbarı geldi. Bunun üzerine kaldırımda yatan ve alkollü olduğu belirtilen Osman İlisulu, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra kendine gelen İlisulu, iddiaya göre hastanenin acil servisinde taşkınlık yapmaya başladı. Kendisini sakinleştirmek isteyen güvenlik ve sağlık çalışanlarına tepki gösteren İlisulu, acil servisinin kapı camını yumruk atıp kırdıktan sonra hızla acil servisten çıkıp kaçmaya başladı. İlisulu, kaçarken park halinde bir otomobile çarptıktan sonra dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından, hastanenin kalorifer tesisatının bulunduğu bölüme düştü. Başını yere çarpan ve kanlar içinde kalan İlisulu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Osman İlisulu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.