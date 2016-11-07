Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

hastaneden kaçarken bahçe duvarından düşüp öldü

HASTANEDEN KAÇARKEN BAHÇE DUVARINDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde yerde yatarken bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Osman İlisulu, kaldırıldığı hastanede taşkınlık çıkarıp kaçmaya çalışırken, duvardan düşüp öldü.

Tarih : 07 Kasım 2016, 12:09
Puan Ver : Hastaneden Kaçarken Bahçe Duvarından Düşüp Öldü(9/10)6


KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde yerde yatarken bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Osman İlisulu, kaldırıldığı hastanede taşkınlık çıkarıp kaçmaya çalışırken, duvardan düşüp öldü.

Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Servise, merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin kaldırımda yerde yattığı ihbarı geldi. Bunun üzerine kaldırımda yatan ve alkollü olduğu belirtilen Osman İlisulu, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra kendine gelen İlisulu, iddiaya göre hastanenin acil servisinde taşkınlık yapmaya başladı. Kendisini sakinleştirmek isteyen güvenlik ve sağlık çalışanlarına tepki gösteren İlisulu, acil servisinin kapı camını yumruk atıp kırdıktan sonra hızla acil servisten çıkıp kaçmaya başladı. İlisulu, kaçarken park halinde bir otomobile çarptıktan sonra dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından, hastanenin kalorifer tesisatının bulunduğu bölüme düştü. Başını yere çarpan ve kanlar içinde kalan İlisulu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Osman İlisulu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








Etiketler: Hastaneden  Kaçarken  Bahçe  Duvarından  Düşüp  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER