Okmeydanı Diş Hastalıkları Hastanesi'ne 11 Mart 2016 tarihinde tedavi için getirildiği sırada firar eden tutuklu Hünkar Karataş yakalandı. Karataş'ın saklanmasına yardım ettiği iddia eidlen 2 kişi de gözaltına alındı.



Geçtiğimiz günlerde yargılandığı davada 107 yıl hapis cezasına çarptırılan Hünkar Karataş, 11 Mart 2016 günü tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'den jandarmalar tarafından İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastahanesi'ne getirilmişti. Buradan silahlı bir kişinin yardımıyla Karataş kaçmış ona yardım eden B. Y. adlı kişi ise yaralı olarak yakalanmıştı.



Karataş'ın yakalanması için çalışan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir bilgi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, Karataş'ın Beyoğlu Sütlüce'de bir evde gizlendiğini belirledi. Adresi bir süre fiziki takip altında tutan ekipler gece saatlerinde operasyon düzenledi. Eve düzenlenen baskında Hünkar Karataş ve gizlenmesine yardım eden 2 kişi yakalandı.