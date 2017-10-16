Bin 800 Yıllık Ağaçtan Çıkan Zeytinyağı 22 Bin Liraya Satıldı
Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
Chp, Emeklilerden Muayene Ücreti Alınmaması İçin Kanun Teklifi Sundu
Fiat Chrysler, 470 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi
Holding Yöneticisinin Maaşına Yapılan Rekor Zamma Spk İzin Vermedi
Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin Şampiyon Olması Mümkün Değil
İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
Bütçe Açığı Eylülde 6,4 Milyar Lira Oldu
Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
Şenol Güneş, 40 Derece Ateşine Rağmen Maça Çıktı
Barzani'den Peşmergeye Talimat: Çatışmayı Başlatan Taraf Olmayın
İşsizlik Temmuz Ayında Yüzde 10,7 Oldu
Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak
Söz'ün Yavuz Üsteğmen'i Tolga Sarıtaş Ölümden Döndü
G.Saraylı Gomis, Tudor'a Teşekkür Etmek İçin Koşunca Aslan Sevinci Yapamadı
Helin Palandöken'in Yaralı Arkadaşı: Saldırgan Elinde Silahla Gülerek Arabadan İndi
Asker, İdlib'e Üçüncü İntikali Gerçekleştirdi! Hedef: Anadan Kasabası

Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı

HASTANEDEN BAYKAL'IN SON DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: GELDİĞİNDE BEYNİN ANA DAMARI TIKALIYDI

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, CHP eski lideri Deniz Baykal'ın hastaneye geldiğinde beynindeki ana damarın tıkalı olduğunu ancak anjiyo ile damarın açıldığını söyledi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı(6/10)2

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahaddin Güzel, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GELDİĞİNDE BEYNİNDEKİ ANA DAMAR TIKALIYDI"

Baykal'a anjiyo yapıldığını anlatan Güzel, "Geldiğinde beynindeki ana damar tıkalıydı. Anjiyo ile damar açıldı. Damar tıkanıklığına bağlı olarak sol kolunda ve sol bacağında güçsüzlük var. Tedavi sonucunda güçsüzlüğün geçmesi bekleniyor. Bu tür durumlarda hayati tehlike her zaman bir miktar vardır. Durumun ne yöne gideceğini bilemiyoruz ama şu anda bilinci açık, kendinde, konuşabilecek durumda. Ciddi bir problem görülmüyor ama takibi sürüyor." dedi.

KIZI VE OĞLU HASTANEYE KOŞTU, EŞİ ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Öte yandan Baykal'ın kızı ve oğlu haberi alır almaz hastaneye koştu. Baykal'ın eşi de haberi alır almaz Ankara'ya hareket etti.

"BEYİNDE BİR PIHTI ATILMIŞ, O TEMİZLENDİ"

Öte yandan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Üniversitesi (AÜ) İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alınan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Doktorları açıklama yapacaklar ama beyinde bir pıhtı atılmış, o temizlenmiş. 'Herhangi bir sıkıntı yok' diye doktorlardan bizzat duydum. Sağlığının yerinde olduğunu söylediler." dedi.

"İLAÇLA TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl de "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere, oradan da yoğun bakıma alıp ilaçla takip edecekler." dedi.

ERDOĞAN, BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi. CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşi yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hastaneden  Baykal  In  Son  Durumuyla  İlgili  Açıklama  Geldiğinde  Beynin  Ana  Damarı  
Tıkalıydı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER