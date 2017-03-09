Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 doktor yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde bulunan Servergazi Devlet Hastanesi yoğum bakım anestezi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı.



Büyük gürültünün oluştuğu patlamada ilk belirlemelere göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gökhan Peker yaralandı. Doktor Peker acil servis bölümünde tedavi altına alınırken patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.







kaynak:hürriyet