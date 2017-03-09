HASTANEDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI! DOKTOR YARALI
Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 doktor yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde bulunan Servergazi Devlet Hastanesi yoğum bakım anestezi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı.
Büyük gürültünün oluştuğu patlamada ilk belirlemelere göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gökhan Peker yaralandı. Doktor Peker acil servis bölümünde tedavi altına alınırken patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar