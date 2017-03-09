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hastanede oksijen tüpü patladı! doktor yaralı

HASTANEDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI! DOKTOR YARALI

Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 doktor yaralandı.

Tarih : 09 Mart 2017, 11:59
Puan Ver : Hastanede Oksijen Tüpü Patladı! Doktor Yaralı(6/10)5


Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde bulunan Servergazi Devlet Hastanesi yoğum bakım anestezi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı.



Büyük gürültünün oluştuğu patlamada ilk belirlemelere göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gökhan Peker yaralandı. Doktor Peker acil servis bölümünde tedavi altına alınırken patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



 



kaynak:hürriyet








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