Ukrayna'da hastaneye girmesine izin verilmeyen baba, yeni doğan bebeğini ve eşini görmek için hastanenin ikinci katındaki odaya vinç yardımıyla ellerinde çiçeklerle pencereden girdi.



Ukrayna'da hastaneye girmesine izin verilmeyen baba, yeni doğan bebeğini ve eşini görmek için hastanenin ikinci katındaki odaya vinç yardımıyla ellerinde çiçeklerle pencereden girdi.



Taburcu olana kadar yeni doğan bebeğini görmesine izin verilmeyen baba, çareyi vinç kiralayarak hastaneye pencereden girmekte buldu. Vinç operatörüne kendisini ikinci kata kadar kaldırmasını söyleyen baba, hastane görevlilerine yakalanmadan eşine çiçekleri verip, bebeğine ilk öpücüğünü kondurdu.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 25 kilometre mesafede bulunan Vyshgorod'daki bir hastanede meydana gelen olay yoldan geçen vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar çok fazla beğeni alırken, babaya destek yağdı. Ukrayna'da bir erkeğin yeni doğum yapmış annelerin bulunduğu koğuşa alınması örf ve adetlere uygun olmadığı ve kötü şans getireceği için hoş karşılanmıyor.