HASTANE ŞANTİYESİNDE YAKALANAN PKK'LIYA 12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Kandil'de canlı bomba eğitimi aldıktan sonra Kayseri'de şehir hastanesinin inşaatında çalışırken yakalanan 'Harın Piran' kod adlı teröriste 12 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri'de şehir hastanesi inşaatında çalışırken, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 'Harun Piran' kod adlı, 27 yaşındaki Mustafa Birim, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İŞÇİLERİN KONTEYNERİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 3 Mayıs'ta Kocasinan ilçesindeki şehir hastanesi inşaatının şantiyesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynere baskın yapıldı. Baskında, Mustafa Birim gözaltına alındı.
KANDİL'DE EĞİTİM ALMIŞ
Diyarbakır Dicle doğumlu bekar Birim'in, terör örgütü PKK/KCK'nın Kandil'deki kampına katıldığı, 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobani'ye gittiği, oradan da 2015 yılında Türkiye'ye giriş yapıp, 2016'da Kayseri'deki eniştesinin yanına geldiği belirlendi. Kandil'de canlı bomba eğitimi aldığı iddia edilen 'Harun Piran' kod adlı Mustafa Birim hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanık Mustafa Birim, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Birim'e, 'Silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
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