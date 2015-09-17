HASTANE İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Ordu'da yapımı devam eden hastane inşaatında meydana gelen göçük sonrası toprak altında kalan 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Kumru ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan Emrah Ulası (20), taş duvar ördüğü sırada meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.
Olay sonrası Ulası'nın toprak altından çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
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