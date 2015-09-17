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Hastane inşaatında göçük: 1 ölü

HASTANE İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Ordu'da yapımı devam eden hastane inşaatında meydana gelen göçük sonrası toprak altında kalan 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Eylül 2015, 18:14
Puan Ver : Hastane İnşaatında Göçük: 1 Ölü(8/10)6


Ordu'nun Kumru ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan Emrah Ulası (20), taş duvar ördüğü sırada meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.



Olay sonrası Ulası'nın toprak altından çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.








Etiketler: Hastane  İnşaatında  Göçük  1  Ölü    haber

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