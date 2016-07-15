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hastane çalışanı genç surlardan atlayıp intihar etti

HASTANE ÇALIŞANI GENÇ SURLARDAN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailevi sorunları olduğu ileri sürülen genç, Side tarihi surlarından atlayıp intihar etti.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 16:23
Puan Ver : Hastane Çalışanı Genç Surlardan Atlayıp İntihar Etti(7/10)7


Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailevi sorunları olduğu ileri sürülen genç, Side tarihi surlarından atlayıp intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta özel bir hastanenin ameliyathane bölümünde çalışan 26 yaşındaki O.D, Side tarihi sur kalıntılarında 10 metre yükseklikten atlayarak intihar etti. Olay, O.D'nin beraber çalıştığı bir arkadaşını arayarak hakkını helal ekmesini istemesi ve arkadaşlarının aramaya çıkmaları sonucunda ortaya çıktı. Telefon açarak helallik istediği arkadaşı, O.D'nin daha önce birlikte gittikleri Side Büyük Plaj mevkiindeki tarihi surlara gitmiş olabileceğini tahmin ederek 2'si bayan 4 arkadaşıyla birlikte aramaya çıktı. Olay yerine ilk olarak gelen 2 bayan hastane çalışanı arkadaşları O.D'nin otomobilinin bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde cansız bedenini görünce çığlık atmaya başladı. Bayanların çığlığı, tarihi surların yakınındaki pansiyon ve restaurantlardan duyulurken, Jandarmayı arayan vatandaşlar, tarihi surlardan bayan feryatları yükseldiğini, tecavüz olayının söz konusu olabileceğini belirtmeleri üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Selimiye Karakoluna bağlı ekipler tarihi surların bulunduğu bölgeye geldi.



O.D'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekiplerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken olay yerindeki arkadaşlarının da ifadelerine başvuruldu. O.D'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.








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