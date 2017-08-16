HASTANE BAHÇESİNDE YERE YIĞILIP KALDI, VATANDAŞ SEFERBER OLDU
Adana'da bel fıtığı nedeniyle yürüyemez hale gelip hastane önünde yere yığılan vatandaş için herkes seferber oldu.
Adana'da bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle Adana Devlet Hastanesi'ne gelen bir vatandaş, servise ulaşamadan bahçeye yığılıp kaldı. Herkes, yüzü koyun yere düşen vatandaşın yardımına koştu.
BİRDEN YERE YIĞILIP KALDI
Alınan bilgiye göre, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Demircioğlu, ağrıları artınca toplu taşıma aracıyla Adana Devlet Hastanesine geldi. Hastane önünde inen acil servise doğru yürüyen Demircioğlu, hastane bahçesinde ağrıları dayanılmaz bir hal alınca birden yere yığılıp kaldı.VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU
Yüz üstü yere düşen Demircioğlu'nun önce sıcaktan etkilenip bayılan biri olduğu düşünülürken, güvenlik görevlilerinin devreye girmesi sonucu bel fıtığı rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da Demircioğlu'nun yardımına koştu.ACİL SERVİSTE TEDAVİYE ALINDI
Güvenlik görevlisi, durumu ağır bir hasta olduğunu bildirerek telsizden hemen sedye ya da tekerlekli sandalye getirilmesini istedi. Demircioğlu, hastane görevlisinin getirdiği tekerlekli sandalye ile acil servise götürülerek tedavi altına alındı."EN FAZLA BURAYA KADAR YÜRÜYEBİLDİM"
Demircioğlu, bel fıtığı rahatsızlığı olduğunu, toplu taşıma aracından indikten sonra en fazla buraya kadar yürüyebildiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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