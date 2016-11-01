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hastalıklardan korunmak için adaçayı

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN ADAÇAYI

Hastalıklar kapıyı çalmadan mikroplara karşı vücudun direncinin arttırılması gerektiğini açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel, vücut direncini arttırmak için tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Tarih : 01 Kasım 2016, 08:30
Puan Ver : Hastalıklardan Korunmak İçin Adaçayı(5/10)5


Havaların soğumasının yanı sıra mevsim geçişlerinin ne giyileceğine karar verememe durumunu ortaya çıkardığını açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel, bu nedenle hastalanma ihtimalinin  yükseldiğini ifade etti. Vücudun bağışıklığını doğal ürünler ile arttırmanın yolları olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel, özellikle sonbahar aylarında adaçayının iltihap ve enfeksiyon durumlarında mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.



Adaçayının içerdiği uçucu bileşenler sayesinde hastalıklara karşı korunmayı sağladığını dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel, güvenilir marka adaçayını suyun içinde 10 dakika demleyerek günde 3 fincan içmenin herhangi bir zararı olmadığını açıkladı. Adaçayının gargara özelliği bulunduğunu da söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel, bu sayede boğaz ağrılarının geçirebileceğini belirtti.








Etiketler: Hastalıklardan  Korunmak  İçin  Adaçayı    haber

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