HASTALIĞINI YILLARCA AİLESİNDEN BİLE SAKLADI!
Vitiligo hastası Mariah toplumsal önyargılara maruz kalmamak için yüzündeki beyaz lekeleri yıllarca sakladı.
Üniversite dönemine geldiğinde hastalığını arkadaşlarıyla paylaşmaya karar veren Mariah yaşadığı sıkıntıları bir videoda anlattı.
19 yaşındaki Mariah Vitiligo isimli deri hastalığına sahip bir genç kız. Ancak bu durum onun yaşamını derinden etkiliyor.
Vücudunda bulunan beyaz lekeler yüzünden insanların tuhaf bakışlarına maruz kalan Mariah bunu yaşamamak için yıllarca yoğun makyaj yaparak lekeleri kapatma yoluna gitti.
Mirror'ın haberine göre 11 yaşındayken ortaya çıkan hastalığının ardından yüzündeki ufak beyaz lekeleri makyaj yardımıyla kapattı.
kaynak:sabah
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