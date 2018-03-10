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Hastalarla ilişkiye giren iki hemşire tutuklandı

HASTALARLA İLİŞKİYE GİREN İKİ HEMŞİRE TUTUKLANDI

İngiltere'deki özel bir rehabilitasyon kliniğinde çalışan iki hemşire, psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Tarih : 10 Mart 2018, 03:20
Puan Ver : Hastalarla İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı(5/10)1

İngiltere'de ruh sağlığı problemleri olan hastaların bakıldığı bir tesiste çalışan 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier isimli iki hemşire, psikolojik tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesi ile tutuklandı.

POLİS HASTALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İki hastanın kaybolması üzerine rehabilitasyon merkezi yetkilileri polise haber verdi. Hastaların bulunması için çalışma başlatan polis, hastaların rehabilitasyon merkezinde çalışan iki hemşire ile görüldükleri bilgisine ulaştı.

HASTALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR

Hemşirelere ulaşan polis, hemşirelerin rehabilitasyon merkezinde çalıştıkları zaman hastalar ile ilişki yaşamaya başladıklarını, işten ayrıldıktan sonra da hastalar ile ilişkilerine devam ettiklerini ve hastaları evlerinde barındırdıklarını tespit etti.

Her iki hemşire tutuklanırken, rehabilitasyon merkezi yaptığı açıklamada hemşirelerin daha önce merkezde çalıştıklarını ama daha sonra işten ayrıldıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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