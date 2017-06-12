Ericsson, ‘Sağlık Bakımından Ev Bakımına' isimli en son ConsumerLab raporunu yayınladı. Rapor, 5G ile sağlık hizmetlerinin geleceği ve önleyici; rutin sağlık ve operasyon sonrası bakım hizmetleri dönüşümüne etkisi ile ilgili tüketici görüşlerini ortaya koyuyor.



Ericsson, ‘Sağlık Bakımından Ev Bakımına' isimli en son ConsumerLab raporunu yayınladı. Rapor, 5G ile sağlık hizmetlerinin geleceği ve önleyici; rutin sağlık ve operasyon sonrası bakım hizmetleri dönüşümüne etkisi ile ilgili tüketici görüşlerini ortaya koyuyor.



Rapor, gelecek nesil şebekelerin; geribildirim ile uyarılar, mobilite ve düşük iletim süresi ile verimliliği sağlayarak, 5g ile sağlık hizmetinin dönüşümünde merkezi öneme sahip olacağını belirtiyor. Medikal derecedeki giyilebilir ürünler; sanal doktor-hasta etkileşimi ve uzaktan gerçekleştirilen robotik cerrahi ile yapılan takip de dahil olmak üzere şebekeler, bir dizi uygulama için önemli bir araç haline gelecek.



Raporun ana bulguları, hastanelerden evlere yönelik olarak, sağlık hizmetlerinin merkezden çıkarılarak yerinde halledilmesini de içeriyor. Ayrıca, hasta verileri daha merkezi hale getiriliyor ve böylece hastaneler giderek veri merkezlerine dönüşüyor. Giyilebilir ürünler ve uzaktan tedavilere olan artan bağımlılık 5G'yi, güvenilir ve güvenli hizmetlerin verilmesinde olmazsa olmaz bir konuma getiriyor. Ayrıca, gelişen müşteri beklentileri; hasta verilerine istenildiği zamanda erişim ve artan internet kullanımı da geleneksel olmayan aktörlerin bugünkü anlamıyla sağlık hizmeti sektörünü farklı bir boyuta taşımasına zemin hazırlıyor.



Rapor, Almanya, Japonya; Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'deki 4,500 ileri düzey akıllı telefon/mobil genişbant kullanıcısının görüşlerini içeren online anket ve bu ülkelerdeki sağlık; sigorta, tıbbi teknoloji şirketleri, telekom operatörleri; uygulama geliştiricileri/kaynak toplayıcıları ve devlete ait düzenleyici organlar şeklindeki– altı endüstride bulunan 900 karar vericiye yönelik online anketi kapsıyor.



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