Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 00.00 sıralarında annesini tedavi ettirmek için hastaneye getiren S.O. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı hastanede çalışan güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. S.O. isimli şahısla güvenlik görevlileri arasında tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşandı.







Arbede esnasında S.O., yanında taşıdığı silahı çıkartarak tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Acil Servis Doktoru H.Ç.'nin sol ayağına denk geldi. Sol ayağından hafif yaralanan H.Ç isimli doktor ilk müdahalenin ardından hastanenin Ortopedi Servisi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan doktorun durumunun iyi olduğu öğrenildi.