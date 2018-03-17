İstanbul'da Tıp Bayramı'nda 2 kişi hasta gibi randevu alarak üroloji doktorunun odasına girdi. Ardından doktoru silahla darp eden gaspçılar, 50 bin lirayı çalıp kaçtılar. O anları kameralar kaydetti.

İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda 2 kişi hasta gibi randevu alarak üroloji doktorunun odasına girdi. Ardından doktoru darp edip silah zoruyla 50 bin lirayı çalarak kaçtılar. Gasp anı ise iş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

DOKTOR TIP BAYRAMINDA GASP EDİLMİŞTİ

Ümraniye'de üroloji doktoru, 14 Mart'ta özel muayenehaneye randevu alarak gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Doktor S.İ.'nin polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

MUAYENE SIRASINDA SİLAHLA DARP EDİP 50 BİN TL ÇALDILAR

Görüntülerde doktorun karşısında oturarak sözde rahatsızlığını anlatan bir şüphelinin daha sonra yerinden kalkarak silahını çektiği ardından karşı koyan doktoru darp ettiği görülüyor. İki şüphelinin doktoru etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık 50 bin lira tutarında döviz ve TL'yi alarak bina önünde kendilerini bekleyen kişiyle kaçtıkları belirlendi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin suç ortağının dışarıda bir otomobilde bekleyerek gözcülük yaptığı belirlenirken, kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Polis şüpheliler H.P., Y.G. ve İ.Ç.'yi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.

BİR GASPÇI DOKTORUN TANIDIĞI EMLAK ÇALIŞANI ÇIKTI

Şüphelilerden birinin doktorun tanıdığı bir emlakçının yanında çalıştığı tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerine suçlarını itiraf eden şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada