Myanmar'da yaşanan katliamdan kaçan 2 kardeş, hasta babalarını 18 gün boyunca omuzlarında taşıdı. Artık daha güvende olduklarını belirten kardeşler, yol boyunca buldukları meyvelerle beslendiklerini söyledi.

BÜYÜK ZORLUKLARLA KAMPLARA ULAŞIYORLAR

Myanmar'dan Bangladeş'e kaçış devam ediyor. 25 Ağustos'ta başlayan katliamlar sonrası 500 binden fazla Rohingyalı Müslüman anavatanları Arakan'ı terk ederek Bangladeş'e sığındı. Sınır şehri olan Cox's Bazar'a gelen mültecilerin çoğu, askerler tarafından kamplara yönlendiriliyor. İçerisinde on binlerce çocuk ve yaşlının da bulunduğu mültecilerin birçoğu, büyük zorluklarla kamplara ulaşmaya çalışıyor.

18 GÜN SÜREN YOLCULUK

Bu zorlu yolculuklardan birini de Muhammed ve Yaser yaptı. Myanmar askerlerinin köylerini basması sonucu Bangladeş'e doğru kaçan Muhammed ve Yaser, 75 yaşındaki hasta babalarını da bir battaniye içinde, sırtında taşıdı. 18 gün sonra Balukhali kampına varabilen iki kardeş, yol boyunca buldukları meyvelerle beslendi.

"ASKERLERİN KATLİAM YAPTIĞINI DUYUNCA KAÇMAYA BAŞLADIK"

Myanmar askerlerinin köylerini ateşe verdiğini aktaran Muhammed, "Askerlerin diğer köylerde katliam yaptığını duyuyorduk. Bir gün bizim köye de gelince hepimiz kaçmaya başladık. Kardeşimle babamı omzumuza alıp dağlardan kaçtık. Artık güvendeyiz ama bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada