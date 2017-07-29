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Hasret bitti, dev stat sonunda açıldı

HASRET BİTTİ, DEV STAT SONUNDA AÇILDI

Samsunspor'un yapımı tamamlanan 34 bin kişilik yeni stadı kullanıma açıldı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Hasret Bitti, Dev Stat Sonunda Açıldı(6/10)2

UEFA Euro 2020 standartlarına göre yapılan 33 bin 919 kişilik son teknoloji yeni akıllı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışı görkemli törenlerle yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsunspor'un yeni stadı bugün gerçekleştirilen görkemli bir törenle açıldı. Açılış öncesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. tarafından tramvaylar ücretsiz hale getirildi. Vatandaşlar ücretsiz olarak stada gelip ücretsiz olarak stada giriş yaptılar. Ardından aralarında eski dünya gol kralı Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu Samsunspor'un eski futbolcularından oluşan şöhretler karması maç yaptı.

"SÜPER LİGİ İSTİYORUZ"

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışında konuşan taraftarlar, böyle güzel bir statta karşılaşmayı oynayacak olan Samsunspor'u Süper Lig'de görmek istediklerini söylediler. Samsunspor'un efsane futbolcuları ise bu statta maç oynayamadıkları için çok üzgün olduklarını ifade ettiler.

Yeni stadyum açılış etkinlikleri Derya Uluğ konseri, Samsunspor'un kadro tanıtım etkinliği ve Samsunspor-Ankaragücü açılış maçı ile devam edecek.

STADIN ÖZELLİKLERİ

Yeni stat, 469 kamerayla kontrol altında tutulacak. Seyirci, güvenlik önlemleri bu kameralarla izlenecek. Sahanın genişliği 110'a 74 metre uzunluğunda, taç çizgileri arkası ise 3 metre. Stadın dış kaplamasında Karadeniz dalgası şeklinde 4 profilli çelik bulunuyor. 2 enerji hattı birden bulunan stat, jeneratör desteği ile de çalışabiliyor. Statta 19 adet asansör ve 8 soyunma odası bulunuyor. Zemine yapılan ısıtma sistemi ile çimlere -10 ve +10 derece sıcaklık verilebiliyor. Statta ayrıca 72 acil çıkış noktası bulunuyor. Sahanın aydınlatılması için ise 228 aydınlatma lambası kullanılıyor. Stat herhangi bir olumsuzluk anında acil çıkış noktalarından 15 dakika içerisinde tamamen boşaltılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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