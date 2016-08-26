

Fransa'da 2015 yılından sonra yaşanan terör saldırıları ve DAEŞ ile mücadele konusu iç politikada ağır bir sendroma yol açmış durumda. 6 ay OHAL uygulayan ve daha sonra OHAL kararını bir kez daha uzatan Fransa'da terörle mücadele için alınan yasal tedbirler ise büyük tepki topluyor. Ülkede yaşayan Müslümanları hedef alan uygulamalar ve İslam'ın devlet eliyle reforme edilmeye çalışılması da bu uygulamalardan birisi. Hükümet İslam Vakfı'nı kurarak ülkede yaşayan Müslüman cemaatlerini ve ülkedeki grupları kontrol altına almaya çalışıyor.