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haşema yasağı fransa'yı böldü

HAŞEMA YASAĞI FRANSA'YI BÖLDÜ

Fransa'da son dönemde yaşanan terör saldırılarından sonra terörle mücadele adı altında alınan kararlar büyük tepki topluyor. Hükümetin terörler mücadele çerçevesinde birçok kentte haşema yasağı getirmesi ülkede farklı tartışmalara neden oluyor.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:51
Puan Ver : Haşema Yasağı Fransa'yı Böldü(0/10)


Fransa'da 2015 yılından sonra yaşanan terör saldırıları ve DAEŞ ile mücadele konusu iç politikada ağır bir sendroma yol açmış durumda. 6 ay OHAL uygulayan ve daha sonra OHAL kararını bir kez daha uzatan Fransa'da terörle mücadele için alınan yasal tedbirler ise büyük tepki topluyor. Ülkede yaşayan Müslümanları hedef alan uygulamalar ve İslam'ın devlet eliyle reforme edilmeye çalışılması da bu uygulamalardan birisi. Hükümet İslam Vakfı'nı kurarak ülkede yaşayan Müslüman cemaatlerini ve ülkedeki grupları kontrol altına almaya çalışıyor.








Etiketler: Haşema  Yasağı  Fransa    Böldü    haber

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