Haseki Hastanesinin bahçesinde hurdaların alev almasıyla çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili ise şok bir iddia geldi: Sigara izmaritinden çıktı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde hurdaların alev almasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hastanenin bahçesinde, hurda eşyaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve hastanenin bazı bölümlerine de sıçrayan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.DHA: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ, CAN KAYBI YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanını olmadığı belirtildi.

DHA muhabiri, yangın büyümeden 30-40 kadar hastanın tahliye edildiği bilgisini verdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ "SİGARA" İDDİASI

CNN Türk'ün duyurduğuna göre yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR HASTA TAHLİYESİ YOK

İstanbul Valiliği'nden aldığımız bilgiye göre, "Haseki'de meydana gelen yangında herhangi bir hasta tahliyesi olmadığı, sözkonusu yangın hastane içerisinde olmayıp, hastahane morgunun bulunduğu yerin dış kısmında tıbbi atıkların toplandığı yerde çıkmış olup, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğü" belirtildi.

Kaynak: haberinburada