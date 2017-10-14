Kerkük sınırına dayanan Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi, 1500 DEAŞ'lıyı tek başına öldüren ve Şii Rambosu olarak anılan Ebu Azrail Falih Hasan komuta ediyor.

İran'ın Irak'taki silahı olarak bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı İmam Ali Ketibeleri 40. Tugay Komutanı "Ebu Azrail", Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin, Kerkük'e saldırı için hazırlık talimatı verdiğini ve önümüzdeki günlerde bölgede büyük olayların yaşanacağını ileri sürdü. Irak genelinde sayıları 130 bini bulan İran destekli Haşdi Şâbi'nin militanları, İranlı komutanlar tarafından eğitiliyor, silahları da İran'dan geliyor. İran, Haşdi Şâbi vasıtasıyla da Irak üzerinde kontrol sağlıyor.

SALDIRI İÇİN HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ

"Ebu Azrail" olarak tanınan Eyyub Falih HASAN, Abadi başkanlığında, Bağdat'ta üst düzey komutanlarla bir toplantı yapıldığını, Abadi'nin Haşdi Şabi, Altın Kuvvetler, Federal Polis ve Irak ordusundan birliklerin, başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere saldırı için hazırlanması talimatı verdiğini söyledi.

"KÜRT KANI DÖKMEK İSTEMİYORUZ"

Şii komutan, toplantıya katılan İmam Ali Ketibeleri Komutanı Haci Şıbil Zeydi ile diğer komutanların, Kürtlerle savaşıp, Kürt kanı dökmek istemediklerini söylediğini belirtti.

BÜTÜN GÜÇLER TEYAKKUZDA

Ebu Azrail, "Şu an bütün güçler teyakkuzda. Üstlerimizden gelecek emirleri bekliyoruz. Emir geldiği an saldırıya geçilecek, tartışmalı bölgelere yayılacağız. Ancak hiçbir şekilde Peşmerge Güçleri ve Kürtlere karşı savaşmak istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"BÖLGEDE BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞANACAK"

Önümüzdeki 2 gün içinde bölgede büyük değişimler yaşanacağını öngördüklerini söyleyen Ebu Azrail, burayı korumaya hazır olduklarını söyledi.

(Kaynak: Vatan)

Kaynak: haberinburada