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HAŞDİ ŞABİ'NİN KERKÜK İÇİN ÇEKTİĞİ RESTE, PEŞMERGE DE AYNI SERTLİKTE KARŞILIK VERDİ


Haşdi Şabi'nin Kerkük İçin Çektiği Reste, Peşmerge de Aynı Sertlikte Karşılık Verdi
Tarih : 15 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Haşdi Şabi'nin Kerkük İçin Çektiği Reste, Peşmerge De Aynı Sertlikte Karşılık Verdi(7/10)3

Şii Haşdi Şabi terör örgütü liderlerinden Ebu Azrail kod adlı militan Eyyub Falih Hasan, Bağdat'ın talimat verdiğini ve yakında Kerkük'e büyük bir saldırı gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Peşmergenin Kerkük'ün batısındaki 5'nci Cephe Komutanı Kemal Kerküki, bugün basın toplantısında yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin açıklamalarına aynı sertlikle cevap verdi.

"BAŞLARINA TARİHİN UNUTAMAYACAĞI BİR ŞEY GELECEK"

DEAŞ'a karşı savaşmak için cephede konuşlandıklarını ifade eden Kerküki, "Biz Irak güçlerine karşı savaşmak için cephede değiliz ancak yanlış yaparak adım atarlarsa, başlarına tarihin unutamayacağı bir şey getireceğiz" dedi.

"UMARIZ TEKRAR DÜŞÜNÜRLER"

Kerküki, "Gerekli tedbirler alınmış durumda. Umarız, yanlış yapmamaları için ve savaşın başlamaması için tekrar düşünürler. Çünkü her iki taraf, sivil halk ve bölgede demokrasi süreci zarar görecek" diye konuştu.

"DEAŞ'A KARŞI VEİLEN SİLAHLARI KÜRTLERE DOĞRULTTULAR"

Peşmerge komutanı, Haşdi Şabi'nin koalisyon güçlerinin DEAŞ'a karşı savaşmak için verdiği silahı Kürtlere doğrulduğunu dikkat çekerek, "Kerkük'ü korumak bütün Kürt siyasi partilerin görevidir. Vazgeçenleri tarih affetmeyecek" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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