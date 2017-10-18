HAŞDİ ŞABİ VE PEŞMERGE ARASINDA MUSUL BARAJI SINIRINDA ÇATIŞMA
Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI
İttihadiye polis teşkilatı yöneticilerinden Ali Ekber el-Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Musul Barajı sınırında Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.
HAŞDİ ŞABİ BARAJA İLERLİYOR
Peşmerge'nin Musul Barajı'ndan çekilmeyi ve bölgeyi Haşdi Şabi'ye teslim etmeyi reddettiğini vurgulayan Hafaci, bunun üzerine Peşmerge'nin havaya ateş açarak yaptığı ikazlara rağmen Haşdi Şabi'nin baraja doğru hızlıca ilerlediğini kaydetti.
8 HAŞDİ ŞABİ MİLİSİ, 1 PEŞMERGE HAYATINI KAYBETTİ
Hafaci, "Güç kullanan Peşmerge'ye Haşdi Şabi de karşılık verdi. Gece yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda Haşdi Şabi'den 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Peşmerge'den ise bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı." diye konuştu.
Çatışmaların durduğunu dile getiren Hafaci, buna karşın her iki taraftan da bölgeden henüz çekilen olmadığını sözlerine ekledi.
STRATEJİK ÖNEMİ VAR
Öte yandan Musul Barajı, Irak'ın en büyük barajı olarak biliniyor. Baraj su ve enerji kaynaklarının kontrolü bakımından büyük bir stratejik önem taşıyor.
Kaynak: haberinburada
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