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Haşdi Şabi ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma

HAŞDİ ŞABİ VE PEŞMERGE ARASINDA MUSUL BARAJI SINIRINDA ÇATIŞMA

Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 08:30
Puan Ver : Haşdi Şabi Ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma(5/10)1

Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İttihadiye polis teşkilatı yöneticilerinden Ali Ekber el-Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Musul Barajı sınırında Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

HAŞDİ ŞABİ BARAJA İLERLİYOR

Peşmerge'nin Musul Barajı'ndan çekilmeyi ve bölgeyi Haşdi Şabi'ye teslim etmeyi reddettiğini vurgulayan Hafaci, bunun üzerine Peşmerge'nin havaya ateş açarak yaptığı ikazlara rağmen Haşdi Şabi'nin baraja doğru hızlıca ilerlediğini kaydetti.

8 HAŞDİ ŞABİ MİLİSİ, 1 PEŞMERGE HAYATINI KAYBETTİ

Hafaci, "Güç kullanan Peşmerge'ye Haşdi Şabi de karşılık verdi. Gece yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda Haşdi Şabi'den 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Peşmerge'den ise bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı." diye konuştu.

Çatışmaların durduğunu dile getiren Hafaci, buna karşın her iki taraftan da bölgeden henüz çekilen olmadığını sözlerine ekledi.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Öte yandan Musul Barajı, Irak'ın en büyük barajı olarak biliniyor. Baraj su ve enerji kaynaklarının kontrolü bakımından büyük bir stratejik önem taşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Haşdi  Şabi  Ve  Peşmerge  Arasında  Musul  Barajı  Sınırında  Çatışma    haber

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