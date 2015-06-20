Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere Mardin'e gelen sinema yıldızı Angelina Jolie'nin uğradığı duraklardan biri Şahmeran ustası Hasan Özcan'ın dükkanı oldu. Jolie'yi ilk gördüğünde tanıyamadığını söyleyen Özcan, kendisine şahmeran, tespih ve yüzük hediye etti.