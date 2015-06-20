O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hasan usta angelina jolie'yi tanımadı

HASAN USTA ANGELİNA JOLİE'Yİ TANIMADI

Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere Mardin'e gelen sinema yıldızı Angelina Jolie'nin uğradığı duraklardan biri Şahmeran ustası Hasan Özcan'ın dükkanı oldu. Jolie'yi ilk gördüğünde tanıyamadığını söyleyen Özcan, kendisine şahmeran, tespih ve yüzük hediye etti.

Tarih : 20 Haziran 2015, 19:26
Puan Ver : Hasan Usta Angelina Jolie'yi Tanımadı(6/10)5


Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere Mardin'e gelen sinema yıldızı Angelina Jolie'nin uğradığı duraklardan biri Şahmeran ustası Hasan Özcan'ın dükkanı oldu. Jolie'yi ilk gördüğünde tanıyamadığını söyleyen Özcan, kendisine şahmeran, tespih ve yüzük hediye etti.








Etiketler: Hasan  Usta  Angelina  Jolie  Yi  Tanımadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER