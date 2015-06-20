HASAN USTA ANGELİNA JOLİE'Yİ TANIMADI
Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere Mardin'e gelen sinema yıldızı Angelina Jolie'nin uğradığı duraklardan biri Şahmeran ustası Hasan Özcan'ın dükkanı oldu. Jolie'yi ilk gördüğünde tanıyamadığını söyleyen Özcan, kendisine şahmeran, tespih ve yüzük hediye etti.
Suriye ve Iraklı mültecilerin kampını ziyaret etmek üzere Mardin'e gelen sinema yıldızı Angelina Jolie'nin uğradığı duraklardan biri Şahmeran ustası Hasan Özcan'ın dükkanı oldu. Jolie'yi ilk gördüğünde tanıyamadığını söyleyen Özcan, kendisine şahmeran, tespih ve yüzük hediye etti.
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