

İşte Hasan Şaş'ın Van Persie hakkındaki sözleri...







"Fenerbahçe'nin son vuruş yapacak bir golcüye ihtiyacı vardı ve Van Persie'yi alarak bu eksiğini giderdi. En çok çekindiğim konu şu, gerçekten para kazanmaya mı geldi futbol oynamaya mı? Gerçekten ikisini de yaparsa helal olsun. Yüksek paralar veriliyor, bu oyuncular düşük paralara buralara gelmez. Yani yüksek paraya geldi. Umarım Nani, Fernandao, Şener, Kjaer ve Van Persie transferleri olumlu olur. Verdiğiniz paranın karşılığını alamazsanız kaos olur. Her şeyi bir kenara bırakırsak Fenerbahçe'nin bir golcüye ihtiyacı vardı, bu da Van Persie. Fernandao dağıtır ortalığı, Van Persie de top ayağına geldiği an golü atar. Belki geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe, Van Persie'yi alsaydı, şampiyon olabilirdi. Çünkü gol yollarında sorunu vardı."