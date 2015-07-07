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hasan şaş 'arda en fazla 10-15 eder' dedi, rezil oldu

HASAN ŞAŞ 'ARDA EN FAZLA 10-15 EDER' DEDİ, REZİL OLDU

Dünya medyasına manşet olan bu flaş transfer akıllara yorumcu Hasan Şaş'ın geçtiğimiz günlerde Arda hakkında yaptığı bir tahmini getirdi.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 15:25
Puan Ver : Hasan Şaş 'arda En Fazla 10-15 Eder' Dedi, Rezil Oldu(10/10)9



Yorumcu Hasan Şaş'ın geçtiğimiz günlerde Arda Turan hakkında söylediği, "Hiçbir kulüp ona 41 milyon Euro vermez, en fazla 10-15 milyon Euro öder" sözleri sosyal medyaya bomba gibi düştü!




Dünya medyasına manşet olan bu flaş transfer akıllara yorumcu Hasan Şaş'ın geçtiğimiz günlerde Arda hakkında yaptığı bir tahmini getirdi. Şaş, NTV Spor'da yaptığı yorumda, hiçbir kulübün Arda Turan için Atletico Madrid'e 41 milyon Euro ödeyeceğini düşünmediğini, en fazla 10-15 milyon Euro vererek transferi bitirebileceğini söylemişti.








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