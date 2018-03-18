Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken maçın son anlarında Sarı-Kırmızılılar adına kaçan gol adeta saç baş yoldurttu.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 90+4. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası için topla buluşan Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topu kaleci Volkan Demirel'e nişanladı.

HASAN ŞAŞ, ÇİMLERİ DÖVDÜ

Pozisyon sonrası Galatasaray teknik heyetinde yardımcı antrenör Hasan Şaş büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gol sonrası çılgına dönen Hasan Şaş çimleri dövdü. Şaş'ın bu hareketi kameralara yansırken gecenin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

Kaynak: haberinburada