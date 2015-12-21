

Maltepe Gülsuyu'nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin, 8'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.







Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu ve 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmaya, basın mensupları ve izleyiciler de alınmadı.







Duruşmada söz verilen sanık Zafer Turhan, 2 yıl 6 aydır çete üyesi olmaktan tutuklu bulunduğunu belirterek, "Bakıldığında bizlerin çete olmadığı, terör örgütü mağduru olduğumuz bellidir. Adliyeye yapılan silahlı saldırı, bir kişinin polis kıyafetiyle mahkeme önünde keşif yapması, tuvalette bulunan silah olaylarına bakıldığında karşı taraf terör örgütüdür ve biz de bu örgütün mağduruyuz" dedi.







Bu dava nedeniyle evliliğinin ve aile düzeninin bozulduğunu savunan Turhan, "Biz çete değiliz. O mahallenin yetiştirdiği gençleriz. Çete olanlar dışarıdan gelenlerdir. Çete lideri olduğum söyleniyor. 2,5 yıldır özel avukatım yok" şeklinde konuştu.







Bu sırada sanık Turhan'ın, müşteki yakınlarına yönelik "dışarı çıkalım, kim kimi öldürecek göreceğiz", müşteki avukatlarından Özgür Yılmaz'a hitaben de "dışarı çıkınca göstereceğim" şeklindeki sözleri tutanağa geçirildi.







Mahkeme Başkanı Mahir Merdun, müştekilerle tartışması üzerine, duruşmanın inzibatını bozduğu gerekçesiyle sanık Turhan'ın dışarı çıkarılmasına karar verdi.







Sanık Hakan Taşhan, "2 yıldır cezaevindeyim. Maddi manevi olarak çok zor durumdayım. Çocuklarım var, eşimle boşanma eşiğindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.







Sanık Ferhat Keleş ise 27 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Yaralama olayını kabul ediyorum. Yaptığım eylemlerden cezamı almak istiyorum ancak cinayetle bir ilgim yoktur. İsmim mahallede katil olarak çıktı. Ailem yüzüme bakmıyor" dedi.







Sanık Ümit Yeşilkaya da "Telefon sinyallerini, kamera kayıtlarını istiyorum. Telefon sinyallerinden benim olay yerinde olmadığım bariz bir şekilde bellidir. Olayı ne gördüm, ne de duydum. Tek suçum arkadaşlarımı arabaya alıp Gebze'ye bırakmak oldu. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.







Söz verilen diğer sanıklar da, suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini talep etti.







Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.







Duruşma salonunda suç içeren söz ve davranışlarda bulunanlarla ilgili gereğinin yapılması amacıyla SEGBİS görüntüleri ve duruşma zabıtlarının Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.