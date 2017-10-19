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Hasan Ali Kaldırım, Ünlü Futbolcu Mata'nın Başlattığı Yardım Kampanyasına Destek Oldu
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Hasan Ali Kaldırım, Ünlü Futbolcu Mata'nın Başlattığı Yardım Kampanyasına Destek Oldu

HASAN ALİ KALDIRIM, ÜNLÜ FUTBOLCU MATA'NIN BAŞLATTIĞI YARDIM KAMPANYASINA DESTEK OLDU

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Manchester United'lı Juan Mata'nın başlattığı "Maaşının yüzde 1'ini bağışla" kampanyasına destek verdi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Hasan Ali Kaldırım, Ünlü Futbolcu Mata'nın Başlattığı Yardım Kampanyasına Destek Oldu(10/10)6

İngiliz ekibi Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Ağustos ayı başında futbol dünyasının aktörlerine maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışlamaları için çağrıda bulunmuştu.

Juan Mata'nın öncülük ettiği "Common Goal" kampanyasına futbol dünyasının katılımı sürüyor. Son üye Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım oldu. Hasan Ali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu harekete destek verdiğini duyurdu.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR KATILMIŞTI

Mata'nın, "Biz hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz için şanslıyız. Gelin aynı umudu taşıyan tüm çocuklara yardım edelim" diyerek başlattığı "Common Goal" hareketine Bayern Münih stoperi Mats Hummels, Juventus stoperi Giorgio Chiellini gibi ünlü isimlerin de yer aldığı bir grup futbolcu katıldıklarını açıklamıştı.

Bu halkaya son dahil olan bir diğer isim ise Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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