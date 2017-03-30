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hasan ali kaldırım da bedava gidiyor!

HASAN ALİ KALDIRIM DA BEDAVA GİDİYOR!

Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım, ezeli rakibe gidiyor...

Tarih : 30 Mart 2017, 10:12
Puan Ver : Hasan Ali Kaldırım Da Bedava Gidiyor!(9/10)9


Geçen sezon Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü bonservis bedeli ödemeden Sarı-Lacivertli kulüpten alan Beşiktaş bu kez Hasan Ali Kaldırım'ı transfer listesinin en başına aldı..



Yönetim Brezilyalı futbolcu Adriano'ya Çin ve Katar'dan cazip teklifler gelmesi üzerine bu oyuncuyu astronomik bir rakama satarak Hasan Ali'yi bonservis bedeli ödemeden almayı hedefliyor.



Adriano için Çin ve Katar'dan 10 milyon Euro'luk teklifler gelmesi yönetimin iştahını kabartırken Hasan Ali Kaldırım için girişimlerin şimdiden başladığı gelen bilgiler arasında..



 



kaynak:sabah








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