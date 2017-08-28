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Harvey Kasırgası Teksas'ı Sular Altında Bıraktı: 2 Ölü, 12 Yaralı

HARVEY KASIRGASI TEKSAS'I SULAR ALTINDA BIRAKTI: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin güney kıyılarını vuran Harvey Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Harvey Kasırgası Teksas'ı Sular Altında Bıraktı: 2 Ölü, 12 Yaralı(6/10)2

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin güney kıyılarını vuran Harvey Kasırgası nedeniyle, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Kasırganın saatteki hızının 215 kilometre bulduğu belirlendi.

KASIRGA HAYATI FELÇ ETTİ

Aniden bastıran şiddetli yağışların ardından elektrik ve internet bağlantıları ile hava trafiği kesintiye uğrarken, yağmur suları yükselmeye devam ediyor.

Acil kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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