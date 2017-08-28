HARVEY KASIRGASI TEKSAS'I SULAR ALTINDA BIRAKTI: 2 ÖLÜ, 12 YARALI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin güney kıyılarını vuran Harvey Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin güney kıyılarını vuran Harvey Kasırgası nedeniyle, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Kasırganın saatteki hızının 215 kilometre bulduğu belirlendi.
KASIRGA HAYATI FELÇ ETTİ
Aniden bastıran şiddetli yağışların ardından elektrik ve internet bağlantıları ile hava trafiği kesintiye uğrarken, yağmur suları yükselmeye devam ediyor.
Acil kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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