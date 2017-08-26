Günlerdir beklenen Harvey kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti kıyı bölgelerini vurmaya başladı. Kasırga uyarısı nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşam adeta durma noktasına geldi. Kasırga nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Marketlerdeki raflar boşaldı, halk sığınaklara akın etti. Teksas Valisi Greg Abbott, "Birçok kişi bu kasırgayı hafife alıyor. Lütfen uyarılara kulak verin ve mümkün olduğu kadar bölgeyi terk edin" dedi.

İÇ BÖLGELERE VARDI

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, 56 kilometre hızla karaya yaklaşan kasırganın iç bölgelere vardığında saatte 215 kilometre hızla ilerleyeceğini bildirdi.

ETKİSİ GÜNLER SÜREBİLİR

Teksas Valisi Greg Abbott kasırgaya karşı alınan önlemler ve bölgeyi ne zaman terk edeceği konusunda basına bilgi verdi:

"Texas eyaleti genelinde birden fazla bölgede meydana gelebilecek yoğun miktarda sellerle mücadeleye hazırız. Bildiğiniz gibi bu, iç bölgelere doğru yayılacak bir kasırga. Daha sonra etkisinin uzun bir süre devam edeceği tahmin ediliyor. Bu süre günler olabilir."

VALİ: BÖLGEYİ TERK EDİN

Teksas Valisi Greg Abbott bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Birçok kişi bu kasırgayı hafife alıyor, kendilerine büyük bir tehdit oluşturmayabileceğini düşünüyor. Lütfen uyarılara kulak verin ve mümkün olduğu kadar bölgeyi terk edin" dedi.

KASIRGANIN DERECESİ 4

Ulusal Kasırga Merkezi kasırgayı 5 üzerinden dördüncü kategoride tanımladı ve bölgede son 10 yılın en şiddetli fırtınalarının görüleceğini belirtti.

KIYILAR BOŞALDI

Öte yandan yetkililerin günlerdir halka bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı sonucu kıyıdaki yerleşim yerleri boşaldı. Yüz binlerce kişi bulabildikleri her türlü araçla evlerini bırakıp daha yüksek bölgelere ulaşmak için yollarda uzun trafik kuyrukları oluşturdu.

HALK GIDA STOKU YAPTI

Bölgede geçen çarşamba gününden bu yana Harvey'e karşı hazırlıklar devam ederken, kasırganın etkili olacağı yerlerde halk gıda ve su stoku yaptı. Teksas'ta 30 yönetim bölgesinde, Louisiana'da da eyalet genelinde cuma akşamı itibarıyla acil durum kararı alındı.

LİMANLAR KAPATILDI

Houston, Texas City, Galveston, Freeport ve Corpus Christi'deki limanların tamamına yakınının kapatılması emri de verildi.

UÇUŞLAR İPTAL, OKULLAR TATİL

Şimdiden Houston'da 31 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Harvey yüzünden hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Kasırga, okulların tatil olmasına yol açarken, konser ve spor müsabakası benzeri önceden planlanan birçok etkinlik ertelendi.

TRUMP DOĞAL AFET BİLDİRİSİ İMZALADI

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kasırga felaketinden dolayı bölgeye federal yardım yapılması amacıyla 'doğal afet bildirisi' imzaladı.

Felaket uzaydan böyle görüntülendi

DÖRDÜNCÜ KATEGORİDEKİ KASIRGA FELAKETE YOL AÇIYOR

Saatteki hızı 209-251 kilometre arasını bulan dördüncü kategori kasırga gerçek anlamda bir felakete yol açıyor. İyi inşa edilmiş evlerin bile çatılarını ve duvarlarını yıkabiliyor, araçlara, ağaçlara çok önemli zararlar verebiliyor. Elektrik direklerini, köprüleri yıkabiliyor. Aylar boyunca sürecek elektrik kesilmeleri ve içme suyu yokluğuna da yol açan bu tür kasırganın vurduğu bölgeler haftalar ya da aylar boyunca yaşanamaz hale geliyor.

Kaynak: haberinburada