Harvey Kasırgası, Teksas eyaletinin Houston kentinde felakete neden oldu. Evlerini terk eden milyonlarca insan güvenli yerlere tahliye edildi. Kentte uçaklar sular altında kaldı.

SU TAŞKINLARI DEVAM EDECEK

Teksas'ın sahil kenti Houston'da iki milyona yakın kişi Harvey Kasırgası nedeniyle karanlığa gömüldü. Kentte elektrik ve gıda sıkıntısının yaşandığı belirtiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi yetkilileri, kentin sahil kıyılarında etkili olan Harvey Kasırgasının gece saatlerinde etkisini azalttığını açıkladı. Yetkililer, yağışların devam edeceği ve su taşkınlarının bir müddet daha tehlike oluşturacağı konusunda uyarılar yapıyor. Kentin, iç kesimlerinde kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği açıklandı. Vatandaşlara güvenli bölgelere gitmeleri konusunda sürekli uyarı yapıldığı belirtildi. Taşkınlar nedeniyle araç sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yetkililer ABD genelinden afet bölgelerine yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Houston'da bulunan iki büyük uluslararası havalimanının sular altında kaldığı belirtiliyor. Houston, kent merkezinde birçok marketin gıda ürünü kalmadığı için kapatıldığı belirtildi.

Kentte uçakların sular altında kaldığı da görülüyor.

Kaynak: haberinburada