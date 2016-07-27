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harun kolçak'tan iyi haber yoğun bakımdan çıktı

HARUN KOLÇAK'TAN İYİ HABER YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü sanatçı Harun Kolçak geçirdiği prostat kanseri ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:07
Puan Ver : Harun Kolçak'tan İyi Haber Yoğun Bakımdan Çıktı(6/10)7


Ünlü sanatçı Harun Kolçak geçirdiği prostat kanseri ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlülerden ve ailesinden yapılan açıklamada Harun Kolçak'ın durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilmişti. Harun Kolçak hayati tehlikeyi atlattı ve yoğun bakımdan çıkarıldı.



Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak, geçirdiği prostat kanseri ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve acıbadem hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Harun Kolçak'ın yoğun bakımda tedavisi tamamlandı. Ünlü şarkıcı yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.








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