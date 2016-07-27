

Ünlü sanatçı Harun Kolçak geçirdiği prostat kanseri ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlülerden ve ailesinden yapılan açıklamada Harun Kolçak'ın durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilmişti. Harun Kolçak hayati tehlikeyi atlattı ve yoğun bakımdan çıkarıldı.







Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak, geçirdiği prostat kanseri ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve acıbadem hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Harun Kolçak'ın yoğun bakımda tedavisi tamamlandı. Ünlü şarkıcı yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.