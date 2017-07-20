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Harun Kolçak'ın Vefatıyla İlgili Ünlüler Dünyasından İlk Yorumlar

HARUN KOLÇAK'IN VEFATIYLA İLGİLİ ÜNLÜLER DÜNYASINDAN İLK YORUMLAR

Harun Kolçak'tan gelen vefat haberinin ardından, ünlüler dünyası yasa boğuldu. Birçok tanınan isim, acılarını soyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Harun Kolçak'ın Vefatıyla İlgili Ünlüler Dünyasından İlk Yorumlar(8/10)4

Prostat kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü pop yıldızı Harun Kolçak, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 62 yaşında hayata gözlerini yuman Kolçak'tan gelen acı haber sonrası ünlüler dünyası yasa boğuldu.

ACILARINI PAYLAŞIMLARIYLA DİLE GETİRDİLER

Birçok ünlü isim Kolçak'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, paylaşımlarına ekledikleri notlarla üzüntülerini dile getirdi.

İşte Harun Kolçak'ın ölüm haberi sonrası ünlülerin paylaşımları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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