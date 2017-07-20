HARUN KOLÇAK'IN VEFATIYLA İLGİLİ ÜNLÜLER DÜNYASINDAN İLK YORUMLAR
Harun Kolçak'tan gelen vefat haberinin ardından, ünlüler dünyası yasa boğuldu. Birçok tanınan isim, acılarını soyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.
Prostat kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü pop yıldızı Harun Kolçak, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 62 yaşında hayata gözlerini yuman Kolçak'tan gelen acı haber sonrası ünlüler dünyası yasa boğuldu.
ACILARINI PAYLAŞIMLARIYLA DİLE GETİRDİLER
Birçok ünlü isim Kolçak'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, paylaşımlarına ekledikleri notlarla üzüntülerini dile getirdi.
İşte Harun Kolçak'ın ölüm haberi sonrası ünlülerin paylaşımları:
Kaynak: haberinburada
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