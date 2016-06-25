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harun kolçak'ın son sağlık durumu!

HARUN KOLÇAK'IN SON SAĞLIK DURUMU!

Yoğun bakımda tedavisi devam eden 60 yaşındaki şarkıcı Harun Kolçak, bir operasyon daha geçirdi.

Tarih : 25 Haziran 2016, 13:57
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Aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Harun Kolçak'ın sağlık durumuna ilişkin, hastanenin Başhekim'i Dr. Cengiz Bavbek, "Hastanemize ağır septik şok tablosunda getirilen Harun Kolçak'ın yapılan tetkik ve incelemelerinde, mevcut lokal ileri tümör zemininde gelişen enfeksiyon nedeniyle genel durumun bozulduğu tespit edilmiş olup, acil bir şekilde ameliyata alınmıştır. Yapılan cerrahi müdahale sonrası, hastamızın halen hastanemiz yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.








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