

Prostat kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 22 Haziran günü Acıbadem Maslak Hastanesi'ne sevk edilen 60 yaşındaki Harun Kolçak'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.







Son olarak bir televizyon programına katılan ünlülerin menajeri Özgür Aras, Harun Kolçak'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dün dördüncü ameliyatını geçirdi. Sibel Benekli ve Işın Karaca dün odaya girip görmüşler. Bilinci açıkmış ve duyuyormuş, ama cevap veremiyormuş. Her söylenene gözüyle takip ederek tepki veriyormuş" ifadelerini kullandı.







Özgür Aras, yaklaşık 1,5 ay önce mesane ve prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmayan isimlere teşekkür ederek, "Herkes hastanede bir ümit bekliyor. Ancak bu hastalığın ne olacağı belli değil. Allah'tan ümit kesilmez. Dualarımız onunla olsun. Hastanede beklemek çok kötü bir histir. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.