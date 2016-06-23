HARUN KOLÇAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Harun Kolçak'ın prostat kanseri ameliyatı sonrasında bağırsaklarının enfeksiyon kaptığı açıklandı. Ünlü sanatçıyı merak edenler Harun Kolçak'ın sağlık durumu nasıl? sorusuna yanıt arıyor. İşte Harun Kolçak hakkındaki son açıklama ve hayatı kariyeri hakkında detaylar...
Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak yoğun bakıma kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, sanatçının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Dün Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Kolçak'ın durumuyla ilgili son projelerinde beraber çalıştıkları yapım şirketi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "25. sanat yılı projesi için birlikte çalışmaya başladığımız değerli sanatçı abimiz Harun Kolçak, bir süredir mücadele ettiği rahatsızlıktan dolayı dün gece acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelerin bir parçası olarak ciddi bir operasyon geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kendisine acil şifalar diliyor,bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sosyal medya yazılarından daha sağlıklı bilgilendirme için lütfen bizimle temasa geçiniz."
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