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harun kolçak'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

HARUN KOLÇAK'IN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve şiddetli karın ağrısı, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Harun Kolçak'ın durumuyla ilgili iyi haber geldi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 12:46
Puan Ver : Harun Kolçak'ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor(5/10)6


Prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve şiddetli karın ağrısı, solunum sıkıntısı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Harun Kolçak'ın durumu iyiye gidiyor.



Ses sanatçısı Onur Akay, 61 yaşındaki müzisyenin durumunun iyi olduğu bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla birlikte verdi. Akay, “İyi haberlere ihtiyacımız olduğu bugünlerde, sevindirici bir haber vermek istedim. Aşkın Nur Yengi ve menajer Haluk Şentürk, Harun Kolçak'ı hastanede ziyaret etti. Harun'un durumu çok iyi” dedi.








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