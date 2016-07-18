

Prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve şiddetli karın ağrısı, solunum sıkıntısı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Harun Kolçak'ın durumu iyiye gidiyor.







Ses sanatçısı Onur Akay, 61 yaşındaki müzisyenin durumunun iyi olduğu bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla birlikte verdi. Akay, “İyi haberlere ihtiyacımız olduğu bugünlerde, sevindirici bir haber vermek istedim. Aşkın Nur Yengi ve menajer Haluk Şentürk, Harun Kolçak'ı hastanede ziyaret etti. Harun'un durumu çok iyi” dedi.