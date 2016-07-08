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Harun Kolçak'ın Durumu İyiye Gidiyor

HARUN KOLÇAK'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Harun Kolçak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 13:01
Puan Ver : Harun Kolçak'ın Durumu İyiye Gidiyor(7/10)9


Şiddetli karın ağrısı ve solunum yolunun tıkanması nedeniyle yaklaşık 1 ay önce acile kaldırılan Harun Kolçak'ın yoğun bakımda süren tedavisinden olumlu yanıt sonunda geldi.



Normal odaya alınan ve solunum cihazı çıkarılan sanatçının sağlık durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı. Kolçak, kendisini ziyarete gelen dostlarıyla da hasret giderdi.



ARKADAŞI KURTARMIŞTI



1 ay önce acil servise kaldırılarak yoğun bakıma alınan Harun Kolçak'ı arkadaşı Sibel Benekli son anda kurtarmıştı. Benekli Kolçak'tan haber alamayınca çilingirle eve girmiş ve arkadaşını hastaneye kaldırarak onu hayata döndürmüştü.








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