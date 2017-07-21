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Harun Kolçak'ın Ahmet Kaya ile Fotoğrafı Ortaya Çıktı

HARUN KOLÇAK'IN AHMET KAYA İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, önceki gün yaşamını yitiren Harun Kolçak'la aynı yemek masasında oldukları bir fotoğrafı paylaştı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Harun Kolçak'ın Ahmet Kaya İle Fotoğrafı Ortaya Çıktı(7/10)3

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan Harun Kolçak'la ilgili Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da sürpriz bir fotoğraf paylaştı.

"SEVGİLİ KUMAM, CANIM HARUN"

Harun Kolçak'ın kendileriyle beraber aynı masada oturduğu bir fotoğrafı, "Sevgili kumam, canım Harun; Güzelim varlığını çok özleyeceğim. Sadece sen değilsin bu dünyaya kırgın olan. Hepimizi çok kırdılar, kırıyorlar. İzlerin kalacak yanımızda ve hayatımızda. Yani, sen de kalacaksın bu tarafta..." notuyla paylaşan Gülten Kaya'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte Gülten Kaya'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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