HARUN KOLÇAK HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Prostat kanseri tedavisi gören Harun Kolçak, kendisini merak eden takipçileri için sosyal medyadan fotoğraf paylaştı ve teşekkür etti.
Şiddetli karın ağrısı ve solunum yolunun tıkanması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce acil servise kaldırılan Harun Kolçak'ın tedavisi devam ediyor.
Son olarak normal odaya alınan ve solunum cihazı çıkarılan sanatçının sağlık durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı. Kolçak, bugün Instagram hesabından bandanalı bir fotoğrafını paylaştı.
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