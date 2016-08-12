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harun kolçak hastaneden fotoğraf paylaştı

HARUN KOLÇAK HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Prostat kanseri tedavisi gören Harun Kolçak, kendisini merak eden takipçileri için sosyal medyadan fotoğraf paylaştı ve teşekkür etti.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 17:30
Puan Ver : Harun Kolçak Hastaneden Fotoğraf Paylaştı(0/10)


Şiddetli karın ağrısı ve solunum yolunun tıkanması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce acil servise kaldırılan Harun Kolçak'ın tedavisi devam ediyor. 



Son olarak normal odaya alınan ve solunum cihazı çıkarılan sanatçının sağlık durumunun iyiye doğru gittiği açıklandı. Kolçak, bugün Instagram hesabından bandanalı bir fotoğrafını paylaştı.








Etiketler: Harun  Kolçak  Hastaneden  Fotoğraf  Paylaştı    haber

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