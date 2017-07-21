HARUN KOLÇAK, GEMLİK'TE ANNESİNİN KABRİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Harun kolçak, Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından, Gemlik'te annesi Özcan Kolçak'ın kabrinin yanına defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düşen Harun Kolçak bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak'ın cenazesi ilk önce Teşvikiye Camisi'ndeki törenle kaldırılmasının ardından, Bursa Gemlik'te bulunan Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Kolçak, buradan Gemlik İlçe Mezarlığı'ndaki 2010 yılında hayatını kaybeden annesi Özcan Kolçak'ın kabrinin yanına gömüldü.
BABASI VE SEVENLERİ TÖRENE KATILDI
Buradaki törene, sanatçının babası Eşref Kolçak ve yakınlarının yanı sıra sanatçı arkadaşları Çelik Erişçi, Bedia Akartürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Kolçak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından, 2010 yılında vefat eden annesi Özcan Kolçak'ın Gemlik İlçe Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.
KENDİ MEZAR TAŞINI DA KOYDURMUŞTU
Eşine yaptırdığı ve üzerine 'Evimin hanımı çocuğumun anası benim kadınım' sözlerini yazdıran Eşref Kolçak, ikiz mezarda kendi mezar taşını da koydurmuştu. Eşref Kolçakın mezar taşında ise 'Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır' sözleri yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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